Путин: Россия не «отгрызает» территории в зоне СВО, а возвращает свои

Заявление прозвучало в ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин, комментируя действия Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции, заявил, что российские войска не занимаются «захватом» территорий, а «возвращают свое». Об этом пишет РИА «Новости».

Заявление прозвучало в ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в ходе совместной пресс-конференции заявил:

— Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют.

— Вернут, это наше, — поправил Лукашенко Владимир Путин, подчеркнув, что речь идет о территориях, которые Россия считает своими.

Напомним, вопрос о поставке новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию будет решен до конца текущего года.

Рената Валеева