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В Татарстане предупредили о грозе с усилением ветра до 20 м/с

15:44, 01.08.2025

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности

В Татарстане предупредили о грозе с усилением ветра до 20 м/с
Фото: Реальное время

Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило жителей западных районов о надвигающейся грозе с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, которая ожидается днем 2 августа.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

  • не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • оказывать помощь пожилым и больным людям.

Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды для Татарстана на август 2025 года. Ожидается, что средняя температура воздуха будет на 1 градус выше нормы.

Рената Валеева

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