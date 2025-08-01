В Татарстане предупредили о грозе с усилением ветра до 20 м/с
В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности
Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило жителей западных районов о надвигающейся грозе с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, которая ожидается днем 2 августа.
В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
- не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач;
- не оставлять детей без присмотра;
- оказывать помощь пожилым и больным людям.
Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды для Татарстана на август 2025 года. Ожидается, что средняя температура воздуха будет на 1 градус выше нормы.
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