В Казани будут судить главу турфирмы за мошенничество на 7 млн рублей

Следствие установило, что, получив оплату от клиентов, Мусина не выполнила обязательства по предоставлению туристических путевок

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней Анжелы Мусиной, жительницы Альметьевска, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, Мусина, являясь индивидуальным предпринимателем и генеральным директором ООО «Адриатика», в период с августа 2022 года по сентябрь 2024 года похитила свыше 7 млн рублей у 37 граждан под предлогом оказания туристических услуг. Клиенты, оплатившие путевки, так и не получили обещанного отдыха.

Следствие установило, что, получив оплату от клиентов, Мусина не выполнила обязательства по предоставлению туристических путевок.

Обвиняемая свою вину не признала. Ущерб, нанесенный пострадавшим, возмещен лишь частично.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

С 1 августа вступили в силу изменения в законодательстве, которые помогут защитить граждан от мошенничества.

Рената Валеева