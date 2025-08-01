Сегодня вступили в силу законы, которые защитят граждан от мошенничества

Несовершеннолетние смогут открывать банковские счета только с согласия родителей и граждане теперь могут отказаться от получения СМС-рассылок от операторов

Фото: Динар Фатыхов

С 1 августа вступили в силу изменения в законодательстве, которые помогут защитить граждан от мошенничества. Теперь несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут открывать банковские счета только с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Об этом сообщила Госдума в своем телеграм-канале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что это нововведение даст родителям возможность контролировать финансовые действия своих детей и предотвратит влияние мошенников.

— Взрослые должны знать, как ребенок распоряжается картой, — добавил он.

Также граждане теперь могут отказаться от получения СМС-рассылок от операторов, которые обязаны прекратить их отправку. Володин подчеркнул, что это решение поможет защитить людей от телефонного и интернет-мошенничества и снизит количество спама.

Напомним, что прокуратура Татарстана предупредила жителей о новой волне СМС-рассылок, содержащих вредоносное программное обеспечение Mamont с расширением .apk. Мошенники используют обманные сообщения, чтобы заставить пользователей установить опасную программу на свои устройства.



Анастасия Фартыгина