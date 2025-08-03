Исследование: каждый второй житель ПФО предпочитает уходить в отпуск в августе

Отдых в июне и сентябре выбирают по трети опрошенных

Фото: Артем Дергунов

Каждый второй житель ПФО — 50% — идет в отпуск в августе. Популярным вариантом также стал июль — его выбрали 48% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru и сервиса онлайн-бронирования «Островок».

Отпуск в июне и сентябре выбирают по трети опрошенных. Как говорят юристы, выгоднее всего отдыхать в те месяцы, в которых наибольшее количество рабочих дней.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В третьем квартале август находится на третьем месте по денежной выгоде, поэтому в целом по производственному календарю в этот месяц брать отпуск вполне рентабельно. Однако стоит учитывать, что в сентябре и октябре количество рабочих дней увеличится, а значит, что отпуск в это время позволит минимизировать финансовые потери, — объяснила юрист hh.ru Ольга Владимирова.

Напомним, россияне при планировании отпуска в первую очередь обращают внимание на бюджет поездки. 32,68% участников считают его самым важным фактором.

Галия Гарифуллина