В Нижнем Новгороде археологи нашли зуб мамонта в Почаинском овраге

Мамонты обитали на Средней Волге и начали исчезать примерно 11 тыс. лет назад, когда климат стал значительно теплее и изменилась растительность

Археологи сделали интересную находку в Почаинском овраге Нижнего Новгорода — они обнаружили коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Об этом сообщает ИА «Время Н».

Зуб был найден на глубине около двух метров, на склоне оврага, недалеко от улицы Рождественской. Губернатор области Глеб Никитин уточнил, что исследования показывают, что мамонты обитали на Средней Волге и начали исчезать примерно 11 тыс. лет назад, когда климат стал значительно теплее и изменилась растительность.

Никитин также напомнил, что это не первая находка останков мамонтов в Нижнем Новгороде. В 1930-х годах у подножия Нижегородского кремля были найдены остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами.

Анастасия Фартыгина