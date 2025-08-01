В Москве пройдут Дни культуры Татарстана с 15 по 21 августа

Мероприятие откроется 15 августа показом фильма «Әниләр hәм бәбиләр» («Дочки-матери»), посвященного 90-летию писателя Туфана Миннуллина

Фото: Артем Дергунов

С 15 по 21 августа 2025 года в Москве состоятся Дни культуры Республики Татарстан. Мероприятие откроется 15 августа показом фильма «Әниләр hәм бәбиләр» («Дочки-матери»), посвященного 90-летию писателя Туфана Миннуллина. Гостей будут встречать артисты Татарского культурного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Полномочного представительства республики в России.

Кинопоказы продолжатся с 16 по 19 августа. В программе — художественные фильмы: «Кырык дүртнең май аенда» («В мае сорок четвертого») и «Ибн Фадлан», а также документальные ленты, включая «Хәтердә» («В памяти»). Вход на показы — по регистрации.

19 августа пройдет День национальной кухни. В Татарском культурном центре состоится иммерсивный спектакль «Секреты татарской кухни» с дегустацией блюд, который представит шеф-повар Ринат Галиакберов.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

20 августа пройдет День татарской книги — писатели представят новинки Татарского книжного издательства. В 18.30 состоится церемония возложения цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю, а в 19.00 — музыкально-поэтический вечер в память писателя Разиля Валеева.

С 14.00 в фойе ТКЦ Москвы будет работать выставка картин «Москва: город вязевый» членов Московского союза художников.

21 августа в Международном Доме музыки пройдет торжественный вечер с участием мастеров искусств Татарстана. В холле зрители смогут увидеть выставку картин и деревянные скульптуры.

Организаторы Дней культуры Татарстана — Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ и Минкульт республики, при поддержке различных культурных организаций.

Анастасия Фартыгина