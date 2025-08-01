С 1 августа работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии

Пенсионерам не нужно никуда обращаться, все выплаты будут начислены автоматически в августе

Фото: Артем Дергунов

С 1 августа страховые пенсии для работающих пенсионеров в России были пересчитаны. Это коснулось 9,6 млн человек, сообщил ТАСС Соцфонд России.

Перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионеров, поэтому размер прибавки будет индивидуальным. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.

Председатель фонда Сергей Чирков уточнил, что процесс перерасчета максимально упрощен: пенсионерам не нужно никуда обращаться, все выплаты будут начислены автоматически в августе.

Напомним, что средний размер пенсий женщин в России впервые за десять лет стал выше, чем у мужчин. По данным Росстата на 1 января 2025 года, женщины получают в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.



Анастасия Фартыгина