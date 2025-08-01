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С 1 августа работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии

14:05, 01.08.2025

Пенсионерам не нужно никуда обращаться, все выплаты будут начислены автоматически в августе

С 1 августа работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии
Фото: Артем Дергунов

С 1 августа страховые пенсии для работающих пенсионеров в России были пересчитаны. Это коснулось 9,6 млн человек, сообщил ТАСС Соцфонд России.

  • Перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионеров, поэтому размер прибавки будет индивидуальным. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.

Председатель фонда Сергей Чирков уточнил, что процесс перерасчета максимально упрощен: пенсионерам не нужно никуда обращаться, все выплаты будут начислены автоматически в августе.

Напомним, что средний размер пенсий женщин в России впервые за десять лет стал выше, чем у мужчин. По данным Росстата на 1 января 2025 года, женщины получают в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.

Анастасия Фартыгина

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