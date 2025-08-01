Для пригородных поездов Казань — Ульяновск и Казань — Бурундуки добавили остановку

Новая остановка расположена на станции Студенцы

С 1 августа для улучшения обслуживания пассажиров в пригородных поездах №6751/6753 Казань — Ульяновск и №6749 Казань — Бурундуки введена новая остановка на станции Студенцы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

С 2 августа остановка на станции Студенцы также будет добавлена для поездов №6752/6754 Ульяновск — Казань и №6750 Бурундуки — Казань. Эти поезда будут следовать по измененному расписанию на участке от Бурундуков до Кильдуразов.

Изменения в расписании касаются и поезда №6755 Казань — Бурундуки. Он будет следовать по действующему расписанию до станции Буа, затем остановится в Студенцах с 10.06 до 10.07, а прибудет в Бурундуки в 10.23.

Поезд №6756 Бурундуки — Казань отправится в 16.37 и также сделает остановки в Студенцах и на других станциях, прежде чем продолжить путь по действующему расписанию.

Напомним, что Минтранс Татарстана объявил об увеличении составности пригородных поездов, курсирующих по маршруту Казань — Ульяновск, начиная с сегодняшнего дня. Рельсовый автобус, ранее использовавшийся на данном направлении, заменен на тепловоз с двумя вагонами.



Анастасия Фартыгина