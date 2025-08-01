Nintendo продала более шести миллионов консолей Switch 2 и сохранила прогноз продаж

Операционная прибыль выросла на 4% до 56,9 млрд иен, компания рассчитывает продать 15 млн устройств до марта 2026-го

Nintendo сообщила, что с момента запуска 5 июня она продала более шести миллионов консолей Switch 2 в течение семи недель, что свидетельствует о высоком спросе на новую модель. При этом компания подтвердила прогноз годовых продаж в 15 млн устройств до конца финансового года, который завершится в марте 2026-го.

В отчете за второй квартал операционная прибыль увеличилась на 4% и составила 56,9 млрд иен при стабильном прогнозе выручки. Nintendo отметила, что новые тарифы и изменения на рынке не оказали существенного влияния на текущие финансовые планы.

За тот же период продажи программного обеспечения для Switch 2 достигли 8,67 млн копий. Среди бестселлеров оказались Mario Kart World и обновленная серия The Legend of Zelda. Игра Donkey Kong Bananza, вышедшая 17 июля, получила оценку 92 из 100 на Metacritic.

Компания рассчитывает использовать отсутствие выхода ожидаемой Grand Theft Auto VI в этом году для поддержания темпа продаж до праздничного сезона. Акции Nintendo остаются стабильными после публикации отчета и демонстрируют позитивную динамику с начала года.

Артем Гафаров