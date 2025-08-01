В Зеленодольске спасли 90-летнюю пенсионерку из горящего дома

Открытое горение было ликвидировано на площади 3 кв. м. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования

В Зеленодольске произошел пожар в пятиэтажном доме на улице К. Маркса. Загорелись электрические кабели в электрощитовых шкафах на третьем-пятом этажах, что вызвало сильное задымление в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Пожарные прибыли на место и успешно спасли с пятого этажа 90-летнюю женщину. Она была госпитализирована в Зеленодольскую центральную районную больницу с легким отравлением продуктами горения.

Открытое горение было ликвидировано на площади 3 кв. м. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, что в Татарстане за сутки пожарные семь раз выезжали на тушение пожаров.



Анастасия Фартыгина