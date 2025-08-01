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В Татарстане за сутки пожарные семь раз выезжали на тушение пожаров

12:34, 01.08.2025

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 13 раз

В Татарстане за сутки пожарные семь раз выезжали на тушение пожаров
Фото: предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 31 июля, четыре раза выезжали на тушение пожаров, пять из них — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 13 раз выезжали по ложным вызовам: семь раз — на взаимодействие с другими службами и четыре раза — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Анастасия Фартыгина

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