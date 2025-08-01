В Татарстане за сутки пожарные семь раз выезжали на тушение пожаров

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 13 раз

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 31 июля, четыре раза выезжали на тушение пожаров, пять из них — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 13 раз выезжали по ложным вызовам: семь раз — на взаимодействие с другими службами и четыре раза — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.



Анастасия Фартыгина