Медианная предлагаемая инкассаторам зарплата в Татарстане составила 80,9 тыс. рублей

Показатель вырос на треть, по сравнению с первым полугодием прошлого года

Медиана предлагаемой зарплаты для инкассаторов в Татарстане достигла 80,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru.

Показатель вырос на треть по сравнению с первым полугодием прошлого года. Интересно, что предлагаемый доход превысил ожидаемый: сами соискатели рассчитывали на 60 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты инкассаторам обещают в Московской области (115,3 тыс. рублей), Москве (112,5 тыс. рублей), Хабаровском крае (90 тыс. рублей). Замыкают рейтинг Красноярский край (89 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (88,1 тыс. рублей).

Татарстан также вошел в топ регионов с наибольшей потребностью в инкассаторах — на республику приходится 5% вакансий для таких специалистов в стране. Аналогичный показатель зафиксирован в столице. Татарстан и Москва уступили Свердловской области (21% ) и Башкортостану (11%).

Напомним, зарплаты в рознице Татарстана выросли на 8%. Медиана составила 53,7 тыс. рублей в месяц.

Галия Гарифуллина