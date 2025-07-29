Зарплаты в рознице Татарстана выросли на 8%

В Татарстане медианная зарплата составила 53,7 тыс. рублей в месяц

Фото: Артем Дергунов

Согласно исследованию hh.ru, в первом полугодии 2025 года в розничной торговле Татарстана было открыто 15,3 тыс. вакансий. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на сокращение числа предложений, спрос на работников остается высоким: на одну вакансию в регионе приходится всего 1,6 резюме, что значительно ниже нормы.

По всей России в первой половине 2025 года было открыто 530,8 тыс. вакансий в розничной торговле, что на 19% меньше, чем в 2024 году. Однако по сравнению с первым полугодием 2023 года спрос на рабочую силу вырос на 6%. Работодатели сталкиваются с необходимостью оптимизировать затраты из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки.

В Татарстане работодатели особенно нуждаются в продавцах-консультантах и кассирах. На одну вакансию в этих категориях приходится всего 1,4 резюме. Дефицит также наблюдается среди мерчандайзеров и товароведов, где конкуренция составляет 2,2 и 2,3 резюме на вакансию соответственно.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Несмотря на острый дефицит кадров, зарплата в розничной торговле остается ниже средней по стране. В Татарстане медианная зарплата составила 53,7 тыс. рублей в месяц, что на 8% больше, чем год назад. Для сравнения, медианная зарплата по России в этой сфере достигла 57 тысяч рублей, увеличившись на 15% за год.

Наибольшие зарплаты для работников розничной торговли предлагаются в Чукотском АО — до 90 тыс. рублей, а также в Магаданской области и Камчатском крае — около 80 и 79,7 тыс. рублей соответственно. В Москве средняя зарплата составляет 78 тыс. рублей.

Напомним, что более 20 млрд рублей потратили в Казани на зарплаты госслужащих в первом полугодии 2025 года.



Анастасия Фартыгина