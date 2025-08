Публикация новой книги Рэйнор Винн отложена на 2026 год после скандала с обманом читателей

Изначально релиз планировали на 23 октября 2025 года

Выход новой книги Рэйнор Винн On Winter Hill отложили до 2026 года. Об этом сообщило издательство Penguin Michael Joseph. Изначально релиз планировали на 23 октября 2025 года. Решение приняли после публикации расследования издания Observer, в котором поставили под сомнение достоверность деталей дебютной книги Винн «Соляная тропа».

В расследовании утверждалось, что некоторые факты в мемуарах могли быть искажены. В частности, речь шла об обвинении Винн в мошенничестве на прежнем месте работы, а также о возможных неточностях в описании диагноза ее мужа — кортико-базальной дегенерации (CBD). Писательница признала, что работала в упомянутой организации, назвала тот период «напряженным» и извинилась за «ошибки, которые могла допустить». По ее словам, стороны пришли к соглашению, согласно которому она выплатит средства бывшему работодателю. Это произошло на основе «непризнания вины».

Эксперты указывают, что обвинения вызвали обсуждение среди читателей. Некоторые из них стали отменять предзаказы на новую книгу. Представители книжных магазинов подтвердили эту тенденцию. В Hungerford Bookshop отменили одну из трех сделанных ранее предоплат. В магазине The Wonky Tree Bookshop покупатель забрал единственный предзаказ, объяснив это утратой доверия к серии книг и автору. В нескольких магазинах сообщили, что обсуждение продолжается и влияет на поведение покупателей.

Некоторые продавцы решили полностью отказаться от продажи книг Винн. В магазине Five Leaves в Ноттингеме книги сняли с продажи и исключили из октябрьского заказа Penguin Random House. В других магазинах владельцы заявили, что не будут поддерживать продажи книг Винн в будущем. В Cover to Cover (Суонси) отметили, что «Соляную тропу» по-прежнему покупают, но уже по другим причинам. Новую книгу заказывать не планируют.

Другие книжные точки продолжают продавать книги автора, но используют ситуацию для продвижения альтернатив. В Argonaut Books в Эдинбурге покупателям предлагают вместо Винн книгу Шерил Стрэйд «Дикая». В Burway Books рекомендуют All the Wide Border Майка Паркера и One Woman Walks Wales Урсулы Мартин. По словам продавцов, покупатели заинтересованы в разговорах о литературе и охотно обсуждают возникшую ситуацию. В Liznojan Books and Coffee вывесили книги Винн с табличкой «Щепотка соли на дорожку». Здесь планируют сократить количество заказанных экземпляров On Winter Hill до 10, а возможно — и меньше.

В крупнейшей сети Waterstones сообщили, что ждут дальнейших инструкций от издательства Penguin Random House. Представители магазина пообещали связаться с покупателями, оформившими предзаказы, как только поступит дополнительная информация.

Екатерина Петрова