Автор «Соленой тропы» Рэйнор Винн отвергла обвинения в хищении £64 тыс. и фальсификации мемуаров

Винн и ее супруг заявили, что консультируются с юристами по поводу обвинений

Автор бестселлера «Соленая тропа» Рэйнор Винн отвергла обвинения в хищении £64 тыс. и искажении фактов, изложенных в ее книге. Об этом сообщило издание Observer. В ответ на публикацию Винн и ее супруг назвали материал «вводящим в заблуждение» и заявили, что консультируются с юристами.

Книга «Соленая тропа» вышла в 2018 году в издательстве Michael Joseph. В ней описан путь, который прошли Рэйнор Винн и ее муж Мот, после того как они лишились дома в Уэльсе. Согласно книге, причиной стала неудачная инвестиция в бизнес знакомого. Позже у Мота диагностировали дегенеративное заболевание мозга — кортикобазальную дегенерацию. Пара решила пройти пешком 630 миль по прибрежному маршруту Южно-Западной Англии.

Мемуары стали международным бестселлером. Книга получила первую премию Кристофера Бленда от Королевского литературного общества. В 2024 году по книге сняли фильм с Джиллиан Андерсон и Джейсоном Айзексом. Оригинальное издание и переиздание к фильму вошли в список бестселлеров Sunday Times. Винн опубликовала еще две книги — «Дикая тишина» и Landlines, а недавно подписала контракт на четвертую. Права на публикацию ее книг проданы в 26 стран.

По данным NielsenIQ BookScan, с 2018 года книги Винн продались в Великобритании тиражом более 998 тыс. экземпляров на сумму £9,5 млн. Из них 561 тыс. экземпляров — это массовое издание «Соленой тропы», принесшее почти £5 млн. Книга заняла 45-е место среди самых продаваемых документальных книг в мягкой обложке за все время, а также вошла в четверку самых продаваемых автобиографий в этом формате.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако в материале Observer утверждается, что лишение дома стало следствием долга, а не провалившейся инвестиции. Журналисты пишут, что настоящие имена авторов до публикации книги — Салли и Тим Уокеры. По данным издания, Винн работала бухгалтером в агентстве недвижимости в городе Пулхели, Северный Уэльс. В начале 2000-х годов она якобы присвоила около £64 тыс.

Согласно статье, деньги принадлежали работодателю Винн, Мартину Хеммингсу. Его супруга Роз Хеммингс сообщила, что Винн уволилась после выявленных расхождений и позже исчезла, не явившись на повторный допрос. Полиция подтверждает, что получила заявление о пропаже денег. Позже родственник Мота якобы оформил кредит, чтобы покрыть сумму. Когда вернуть средства не удалось, суд принял решение о конфискации дома.

Журналисты также выяснили, что в 2007 году пара приобрела дом на юго-западе Франции. Это ставит под сомнение утверждение о том, что супруги остались без жилья. Кроме того, утверждается, что они основали собственное издательство Gangani Publishing. Через него они выпустили книгу неизвестного автора Иззи Уин-Томас. Каждому покупателю предлагалось участие в розыгрыше, главным призом которого якобы был дом Виннов в Уэльсе. Этот дом, согласно судебному решению, должен был быть продан для погашения долга. Что произошло со средствами, полученными от продажи книг и участия в розыгрыше, неизвестно. Дом был окончательно изъят в июне 2013 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Статья также поставила под сомнение диагноз Мота. Согласно данным экспертов, средняя продолжительность жизни с таким заболеванием составляет 6–8 лет. Мот живет с диагнозом более 18 лет, и, по утверждению авторов расследования, у него нет выраженных симптомов. После публикации материала благотворительная организация PSPA, поддерживающая пациентов с данным заболеванием, прекратила сотрудничество с Виннами и выразила сожаление по поводу ситуации.

Продюсеры фильма заявили, что экранизация строго следует содержанию книги. Все документы при покупке прав были проверены, ответственность за достоверность материалов лежит на авторе. Издательство Michael Joseph сообщило, что перед публикацией провело юридическую экспертизу текста и заключило стандартный контракт, в котором автор подтверждает достоверность описанных событий. До выхода статьи в Observer в адрес издательства не поступало никаких претензий по содержанию книги.

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Екатерина Петрова