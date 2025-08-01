Продажи книг в Германии выросли на 1,8% в 2024 году и достигли 9,88 млрд евро

Общее число покупателей книг за год уменьшилось на 500 тыс. человек, или 2%. При этом интерес среди молодежи растет

Книжный рынок Германии в 2024 году показал рост на 1,8%. Совокупный оборот достиг 9,88 млрд евро. Эти данные опубликовал профсоюз немецких книготорговцев Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Несмотря на рост, эксперты указывают на нестабильную ситуацию в отрасли. Давление оказывают экономические последствия мировых кризисов. По оценкам, доверие покупателей остается низким, а склонность к сбережениям — высокой. В первом полугодии 2025 года продажи снизились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее число покупателей книг за год уменьшилось на 500 тыс. человек, или 2%. При этом интерес среди молодежи растет. В возрастной группе 16—19 лет прирост составил 9,6%, в группе 20—29 лет — 7,7%. Эксперты связывают это с введением культурного паспорта для 18-летних. Программа стартовала в июне 2023 года. Каждый участник получил по 100 евро на культурные мероприятия и покупки. За время действия программы ее оформили более 333 тыс. человек. С помощью этого паспорта приобрели 850 тыс. книг. Профсоюз книготорговцев призвал сохранить эту меру и в 2026 году.

Крупнейшим каналом продаж остаются офлайн-магазины. Их оборот вырос на 0,6% и составил 4,08 млрд евро. Доля на рынке — 41,3%. Онлайн-продажи также выросли — на 4,4%, до 2,51 млрд евро. Почти половина продаж пришлась на интернет-магазины традиционных книжных сетей. Рыночная доля онлайн-продаж достигла 25,4%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Основной вклад в рост рынка внесли три категории. Продажи художественной литературы выросли на 4,3% и составили 36,6% от общего объема. Нон-фикшен показал прирост на 8,1%. Учебная литература прибавила 3,8%. Детская литература выросла на 0,6%. Более половины всех проданных книг — 57% — составили переиздания и издания с давним сроком выхода. Эксперты рассматривают это как признак устойчивости и долгосрочного интереса к содержанию.

Издатели продолжают сокращать выпуск новых книг. В 2024 году в Германии выпустили 58 346 новых названий. Это на 3,1% меньше, чем годом ранее. Выпуск новых книг стал более целевым. Издатели осторожнее планируют тиражи. Количество переведенных на немецкий язык книг не изменилось и составило 8 756. Доля переводов выросла с 14,5% до 15%. Продажи прав на переводы за рубеж выросли на 2,2%, до 6 669 наименований. Основные рынки — Китай, Италия и Чехия.

Вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта, остаются важной темой для отрасли. Участники рынка изучают возможности применения ИИ в издательстве, продажах и логистике. При этом, по словам представителей профсоюза, остаются нерешенными ключевые вопросы. Среди них — прозрачность использования ИИ для читателей и нарушение авторских прав при обучении моделей.

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Екатерина Петрова