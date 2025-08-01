В России введен новый класс воздушного пространства для беспилотников

Он будет действовать на высоте от 0 до 150 метров над землей и на специально выделенных маршрутах для беспилотников на высотах до 3050 метров

Фото: Максим Кокунин

В России появился новый класс воздушного пространства, предназначенный для полетов беспилотных летательных аппаратов. Класс H («эйч») был утвержден постановлением правительства, подписанным Михаилом Мишустиным.

Этот шаг направлен на развитие гражданской беспилотной авиации и повышение безопасности полетов. Новый класс H стал четвертым в системе воздушного пространства, наряду с классами A, C и G. Он будет действовать на высоте от 0 до 150 метров над землей и на специально выделенных маршрутах для беспилотников на высотах до 3050 метров.

Росавиация будет публиковать информацию о маршрутах полетов и условиях их использования для беспилотных воздушных судов.

Напомним, что в Татарстане объявлен набор на военную службу по контракту в подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для участия в специальной военной операции.

Анастасия Фартыгина