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Банк ЗЕНИТ продолжает снижать ставки по потребительским кредитам

11:11, 01.08.2025

Ставка снижается еще на 2 п.п.

С 1 августа Банк ЗЕНИТ вновь улучшает условия потребительского кредитования и снижает процентные ставки еще на 2 п.п. Общее снижение за две недели составило 7 п.п., и теперь минимальный уровень ставки начинается от 16,5% годовых при оформлении страховой программы.

Потребительский кредит в Банке ЗЕНИТ можно оформить на любые цели с минимальным пакетом документов, сроком от 3 до 5 лет и суммой до 5 млн рублей. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента.

«Мы внимательно следим за ожиданиями наших клиентов и стараемся предложить им лучшие условия. Недавнее снижение стало первым шагом, и мы готовы сделать следующий. Уверены, что ставка от 16,5% годовых позволит клиентам легче реализовывать свои планы, снижая финансовую нагрузку и открывая новые возможности», — отметил Вадим Зайцев, начальник Управления развития кредитных продуктов Банка ЗЕНИТ.

Оформить кредит можно на сайте, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн», интернет-банке или любом офисе Банка ЗЕНИТ. Подробнее об условиях кредитования можно узнать по ссылке*.

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Справка

* Изучите все условия кредита на сайте по https://lkz.zenit.ru/credits/draft

* Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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