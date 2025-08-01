Таксисты угрожают уходом в серую зону из-за высоких налогов

Кредитные ресурсы для такси стали практически недоступны, а новый порядок расчета НДС добавил дополнительную нагрузку на перевозчиков

Фото: Динар Фатыхов

Таксисты заявили, что могут уйти в серую зону из-за растущих налогов и финансовых трудностей. Они требуют снизить НДС на 50%, как это сделано в сфере общественного питания, чтобы спасти отрасль от банкротства. Об этом сообщили «Ведомости».

По словам Ирины Зариповой, председателя Общественного совета по развитию такси, новые автомобили за три года подорожали вдвое, а лизинговые ставки превышают 30% годовых. Кредитные ресурсы для такси стали практически недоступны, а новый порядок расчета НДС добавил дополнительную нагрузку на перевозчиков.

Зарипова уточнила, что утилизационный сбор на автомобили с мотором до 2 литров достигает 667 400 рублей, что ложится на плечи таксистов. В результате закупка новых машин сократилась более чем в семь раз и компании вынуждены продлевать эксплуатацию старых автомобилей, что увеличивает риски аварийности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ситуация усугубилась с введением нового порядка расчета НДС с 1 января 2025 года, который не позволяет таксопаркам возмещать часть налога.

— Предприятия, работающие с отрицательным денежным потоком, вынуждены перечислять в бюджет до 10% оборота, что подрывает их финансовую устойчивость, — добавила Зарипова.

Таксисты предупреждают, что если ситуация не изменится, они будут вынуждены дробить свои предприятия на мелкие фирмы и уходить в тень.

Накануне первый зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев высказался против принятия федерального закона, регулирующего ценообразование в сфере такси.



Анастасия Фартыгина