Состояние российских миллиардеров увеличилось на $20 млрд

Наибольший прирост капитала показал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние увеличилось на $3,27 млрд, достигнув $14,3 млрд

С начала года состояние российских миллиардеров выросло на $20,2 млрд. По данным Bloomberg Billionaires Index, на 1 августа общее состояние 20 самых богатых людей России составляет $305,58 млрд.

Наибольший прирост капитала показал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние увеличилось на $3,27 млрд, достигнув $14,3 млрд. Он сохранил девятое место в рейтинге.

Первое место по-прежнему занимает Владимир Потанин, один из владельцев компании «Норникель», с состоянием $30,4 млрд, что на $2,56 млрд больше, чем в начале года. На втором месте — Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла», с состоянием $26,5 млрд, увеличившимся на $1,18 млрд.

Тройку замыкает Алексей Мордашов, основной бенефициар «Северстали», чье состояние выросло на $1,94 млрд до $25,2 млрд. Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка», поднялся с пятого на четвертое место с состоянием $23,8 млрд, увеличившимся на $1,46 млрд.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

На пятом месте оказался Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, который потерял $3,58 млрд, снизив свое состояние до $22,2 млрд. Андрей Мельниченко, который вышел из числа совладельцев «Еврохим» и СУЭК, увеличил свое состояние на $294 млн до $20,5 млрд и занял шестое место.

Алишер Усманов, владелец «Металлоинвеста» и «Мегафона», остался на седьмом месте с состоянием $16,3 млрд, увеличившимся на $3,12 млрд. Михаил Прохоров, владелец группы «Онэксим», занял восьмое место с состоянием $15,4 млрд, увеличившимся на $553 млн.

Десятое место сохранил Михаил Фридман, совладелец «Альфа-групп», чье состояние снизилось на $1,04 млрд до $13,7 млрд.

Напомним, что в Татарстане выросло число миллиардеров: в 2023 году их было 30, в 2024-м — 37.



Анастасия Фартыгина