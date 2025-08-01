Тренер «Рубина» Рахимов оценил победу над «Оренбургом» в Кубке России

Казанская команда стартовала с уверенной победы со счетом 2:0 на групповом этапе турнира

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. По его словам, команда была опустошенной после ничьи с «Зенитом» (2:2) в рамках чемпионата Премьер-лиги. Казанцы в той игре отыгрались по ходу встречи со счетом 0:2.

— Всегда хочется лучше. Но напротив располагается соперник, который может многого не позволить. Но мы будем давать свой максимум. Главное, чтобы не было равнодушия. После той концовки было выплеснуто много эмоций. Опустошенность была, я понимал, что будет сложно вернуть эмоции, поэтому было много бесед с ребятами. И они пытались дать максимум. Эмоциональный фон был ниже, чем в прошлом матче, но его хватило, — цитирует Рахимова клубная пресс-служба.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рубин» в стартовых трех матчах сезона одержал две победы и один раз сыграл вничью. Беспроигрышная серия на старте составляет три игры подряд. Во всех трех матчах команда Рахимова забивала по два гола. При этом голкиперы казанцев дважды сыграли на «ноль».



Следующий матч «Рубин» проведет 4 августа в Казани против «Сочи» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин