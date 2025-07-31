В Арском районе Татарстана ликвидирована крупная свалка за счет «зеленых денег»
Свалка площадью 5 тыс. кв. м была выявлена в селе Новый Кишит
В Арском районе Татарстана завершены работы по ликвидации крупной несанкционированной свалки, сообщает пресс-служба Минэкологии. Работы проведены за счет средств местных бюджетов, полученных от экологических поступлений.
Свалка площадью 5 000 кв. метров была выявлена в селе Новый Кишит Арского района. В настоящее время несанкционированное складирование отходов полностью ликвидировано.
— Поступление экологических доходов создает возможности для реализации проектов, направленных на охрану окружающей среды и повышение экологического благополучия, — отметили в Минэкологии Татарстана.
Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании с ООО «Вертикаль+» ущерба в размере 23 млн рублей, нанесенного окружающей среде.
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