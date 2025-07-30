С фирмы из Татарстана потребуют 23 млн рублей за загрязнение почвы

Лабораторные исследования проб почвы показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ

Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании с ООО «Вертикаль+» ущерба в размере 23 млн рублей, нанесенного окружающей среде. Об этом сообщило Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Причиной обращения в суд стало обнаружение загрязнения почвы нефтесодержащими отходами на территории предприятия в Лениногорском районе в ходе выездного обследования в сентябре 2023 года.

— Наши инспекторы обнаружили поверхностный накопитель нефтесодержащих отходов (котлован), заполненный грунтом и жидкими отходами, а также разлив нефтесодержащей жидкости на почву. Площадь загрязнения составила более 2700 кв. м, — говорится в сообщении ведомства.

Лабораторные исследования проб почвы показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Накануне Минэкологии Татарстана пресекло незаконное снятие и вывоз плодородного слоя почвы с двух земельных участков в Альметьевском районе.



Рената Валеева