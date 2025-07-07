В Татарстане выделят 54,4 млн рублей на капремонт «Белой мечети» в Болгаре

Фото: Михаил Козловский

В Татарстане начнется капитальный ремонт и благоустройство комплекса «Белая мечеть» в Болгаре. На эти работы выделят 54,4 млн рублей из республиканского бюджета, согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок. Заказчиком проекта выступает Главстрой республики.

Из этой суммы 23,3 млн рублей пойдут на реконструкцию и капремонт самой мечети, 7,3 млн — на обновление систем водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. Остальные 14,1 млн рублей будут направлены на благоустройство и озеленение территории.

В рамках работ внутри мечети обновят потолки, полы и сантехнику. Снаружи проведут гидроизоляцию фундаментов и обустроят прилегающую площадку.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Белую мечеть» построили в 2012 году в рамках программы республиканского фонда сохранения и развития исторических объектов. В последний раз капитальный ремонт проводился в 2021 году.

Мечеть облицована белым мрамором из Италии и имеет три купола с двумя высокими минаретами, которые являются копиями минаретов мечети Пророка в Медине. Во время строительства использовали 1,2 тонны камня, а внутри установлены витражные окна и огромная люстра длиной 25 метров.

Болгар является популярным туристическим направлением в Татарстане. В 2014 году он был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2024 году его посетили более 910 тыс. человек.

Анастасия Фартыгина