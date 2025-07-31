Путин поручил разработать модель развития высокоскоростных магистралей до 31 марта

Это открывает перспективы для реализации проекта ВСМ Москва — Екатеринбург через Казань, который ранее был утвержден президентом в числе приоритетных

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД до 31 марта следующего года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) страны, включая конкретные сроки и параметры реализации каждого проекта. Это открывает перспективы для реализации проекта ВСМ Москва — Екатеринбург через Казань, который ранее был утвержден президентом в числе приоритетных.

Поручение главы государства содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.

— Сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Российской Федерации, содержащую в том числе конкретные сроки и параметры реализации каждого проекта по созданию высокоскоростных железнодорожных магистралей, — говорится в документе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Первым этапом реализации сети ВСМ станет строительство магистрали Москва — Санкт-Петербург, которую планируется завершить к 2028 году. Параллельно до 15 сентября 2025 года правительство должно обеспечить принятие решений для завершения проектирования всех этапов строительства этой первой ВСМ.

В перспективе, помимо магистрали Москва — Санкт-Петербург, планируется построить ВСМ от Москвы до Минска, до Екатеринбурга через Казань, до Адлера и Рязани. Ожидается, что до 2045 года протяженность сети ВСМ превысит 4,5 тыс. км.

Ранее сообщалось, что проект участков на территории Татарстана готов для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, его стоимость оценили в 1,1 трлн рублей.



Рената Валеева