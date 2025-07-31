Хуснуллин: «Обновление дорог к спортучреждениям — важная часть создания комфортной среды»

В 2025 году планируется привести в нормативное состояние 225 участков региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 695 км

В России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается работа по обновлению дорог, ведущих к стадионам, спортивным клубам, детско-юношеским школам и другим спортивным объектам. В 2025 году планируется привести в нормативное состояние 225 участков региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 695 км, сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

— Обновление дорог к спортивным учреждениям — важная часть создания комфортной среды. Это помогает обеспечить удобный и беспрепятственный доступ к местам занятий спортом для тысяч жителей. В первую очередь это важно для популяризации здорового образа жизни, — отметил Марат Хуснуллин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве примеров улучшения дорожной инфраструктуры, ведущей к спортивным объектам, приводятся следующие проекты:

в Брянске капитально ремонтируется улица Менжинского, ведущая к стадиону «Спартак» и спортивной школе;

в Самарской области ремонтируется участок подъезда к селу Большая Глушица, который ведет к спортивному комплексу «Юбилейный»;

также в Самарской области ремонтируется участок Московского шоссе, являющийся частью пути к Спортивной школе олимпийского резерва №7 по велосипедному спорту. Кроме того, обновляется участок трассы Богатое — «Самара — Оренбург», ведущий к районному центру, где находится детско-юношеская спортивная школа. В общей сложности, в Самарской области в этом году обновят 10 дорожных объектов, ведущих к 25 спортивным учреждениям, общей протяженностью 80,87 км

в Красноярске ремонтируют участок улицы Партизана Железняка, ведущей к ледовому дворцу «Сокол».

Рената Валеева