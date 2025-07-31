Хуснуллин: «Обновление дорог к спортучреждениям — важная часть создания комфортной среды»
В 2025 году планируется привести в нормативное состояние 225 участков региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 695 км
В России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается работа по обновлению дорог, ведущих к стадионам, спортивным клубам, детско-юношеским школам и другим спортивным объектам. В 2025 году планируется привести в нормативное состояние 225 участков региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 695 км, сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
— Обновление дорог к спортивным учреждениям — важная часть создания комфортной среды. Это помогает обеспечить удобный и беспрепятственный доступ к местам занятий спортом для тысяч жителей. В первую очередь это важно для популяризации здорового образа жизни, — отметил Марат Хуснуллин.
В качестве примеров улучшения дорожной инфраструктуры, ведущей к спортивным объектам, приводятся следующие проекты:
- в Брянске капитально ремонтируется улица Менжинского, ведущая к стадиону «Спартак» и спортивной школе;
- в Самарской области ремонтируется участок подъезда к селу Большая Глушица, который ведет к спортивному комплексу «Юбилейный»;
- также в Самарской области ремонтируется участок Московского шоссе, являющийся частью пути к Спортивной школе олимпийского резерва №7 по велосипедному спорту. Кроме того, обновляется участок трассы Богатое — «Самара — Оренбург», ведущий к районному центру, где находится детско-юношеская спортивная школа. В общей сложности, в Самарской области в этом году обновят 10 дорожных объектов, ведущих к 25 спортивным учреждениям, общей протяженностью 80,87 км
- в Красноярске ремонтируют участок улицы Партизана Железняка, ведущей к ледовому дворцу «Сокол».
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