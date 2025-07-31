Посол Мавритании заинтересовался сотрудничеством с Татарстаном

Мавритания является развивающейся страной с богатыми запасами железной руды, горнодобывающая промышленность играет ключевую роль в ее экономике

Фото: Динар Фатыхов

Полномочное представительство Татарстана в РФ посетил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Мавритания в РФ Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша. Встречу с послом провел заместитель премьер-министра Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

В ходе встречи Ахметшин рассказал послу об экономическом и промышленном потенциале Татарстана, подчеркнув важность межнационального и межконфессионального мира в республике.

— Наша гордость — межнациональный и межконфессиональный мир. 174 нации и народности — люди разных языков, культур, традиций, обычаев и религиозных конфессий дружно проживают в Татарстане, — отметил Равиль Ахметшин, передает пресс-служба.

Он также выразил заинтересованность республики в налаживании торговых отношений с Мавританией и пригласил посла с делегацией посетить Татарстан для предметного обсуждения перспектив сотрудничества с ведомствами и предприятиями республики, а также для участия в крупных международных форумах и выставках.

Сотрудница полпредства Дина Шевелева представила послу Мавритании на французском языке подробную презентацию экономического и инвестиционного потенциала Татарстана, рассказав о ключевых промышленных предприятиях региона.

Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша выразил заинтересованность в развитии сотрудничества между Мавританией и Татарстаном. «Мавритания открыта к сотрудничеству как с Россией, так и с Татарстаном. Наши экономические отношения надо развивать», — заявил посол. Он отметил, что перспективными областями для взаимоотношений могут стать геологоразведка, сельское хозяйство, а также поставки автомобилей и автомобильных шин в Исламскую Республику.

— Знаю об успешном развитии Татарстана. Считаю республику и ее жителей победителями, — добавил посол.

Мавритания является развивающейся страной с богатыми запасами железной руды, горнодобывающая промышленность играет ключевую роль в ее экономике. Ранее основой экономики было натуральное сельское хозяйство, в частности выращивание фиников и зерновых культур в оазисах.

Рената Валеева