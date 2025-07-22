Стали известны подробности проведения авиационного праздника «Я выбираю небо!» в Казани

Оно пройдет 2 августа 2025 года на территории возле Центра семьи «Казан»

Фото: Максим Платонов

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил проведение авиационного праздника «Я выбираю небо!», который состоится 2 августа 2025 года на территории возле Центра семьи «Казан». Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.

В программе мероприятия запланированы показательные полеты авиационной техники, выставка достижений отечественного авиапрома, выступления детских творческих коллективов и демонстрация авиамоделей. Особое внимание будет уделено профориентационной работе с молодежью.

К проведению праздника привлечены ведущие авиационные предприятия региона: Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, Казанский вертолетный завод, Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России и международный аэропорт «Казань».

Для обеспечения безопасности мероприятия будут задействованы все необходимые службы: организовано медицинское сопровождение, контроль общественного порядка и транспортная логистика. В день праздника планируется временное перекрытие автомобильной дороги по улице Сибгата Хакима.

Кроме того для школьников и студентов будут организованы специальные профориентационные мероприятия, выставки и показательные выступления авиамоделистов. Министерство образования и науки республики обеспечит участие детских коллективов из разных районов Татарстана.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани ограничат движения транспорта из-за проведения футбольного матча «Рубин» — «Зенит».

Дмитрий Зайцев