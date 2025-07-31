В Татарстане на 8% вырос темп устранения юридических несоответствий

Минюст систематически проводит обучающие мероприятия для органов местного самоуправления

Фото: Динар Фатыхов

Министерство юстиции Татарстана уделяет особое внимание внедрению цифровых технологий, в том числе и в работу органов местного самоуправления. Этот акцент был сделан на заседании коллегии, посвященном подведению итогов деятельности Министерства по повышению профессионального уровня муниципальных служащих и должностных лиц местного самоуправления, сказано в сообщении пресс-службы.

Заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, представляя доклад, подчеркнул важность систематического обучения муниципальных служащих эффективному использованию специализированных информационных систем. Ежеквартально проводятся семинары и обучающие мероприятия с этой целью.

— Например, система «Кодекс», внедренная в 2018 году благодаря поддержке раиса республики Рустама Минниханова, стала незаменимым помощником в выявлении несоответствий муниципальных актов действующему законодательству. Мы благодарны Рустаму Нургалиевичу за предоставление такой возможности, — сказал Ибятов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается, что владение системой «Кодекс» положительно влияет на организацию муниципального нормотворчества юридическими службами на местах. С прошлого года доля устраненных противоречий в муниципальных актах выросла на 8%.

Кроме того, Минюст систематически проводит обучающие мероприятия для органов местного самоуправления по минимизации ошибок при публикации муниципальных актов на Официальном портале правовой информации.

— Подобной цифровой платформой располагают лишь единичные субъекты Российской Федерации, поэтому качественное ведение портала является одним из наших приоритетов, — подчеркнул замминистра.

По его словам, ежегодно более 90% муниципальных актов поступают в регистр через портал. На 1 июля 2025 года информационный ресурс содержал 321 687 муниципальных нормативных правовых актов.



Рената Валеева