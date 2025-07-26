Готовность обновленных общественных пространств в Татарстане составляет 53%

В республиканские и федеральные программы включен 61 объект, из которых в работе находятся 46

В Татарстане продолжается активная работа по строительству объектов культуры, реализации экологических проектов и благоустройству общественных пространств в рамках государственных и республиканских программ. Об этом доложил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин.

В сфере культуры в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство четырех объектов. На строительстве двух многофункциональных центров и реконструкции районного дома культуры выполнение достигло 43%. Готовность Дома заботы, входящего в нацпроект «Семья», составляет 77%.

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» продолжается рекультивация иловых полей в Казани. Этот объект является переходящим, и его готовность составляет 92%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В три республиканские программы включены 25 объектов. Наибольшая готовность (80%) зафиксирована на строительстве 16 зданий исполкомов. На текущей неделе сданы два объекта в Тетюшском и Тукаевском районах. Строительство семи пунктов комплексного обслуживания населения выполнено на 89%, к текущей дате сданы шесть объектов. 60% работ выполнено на строительстве двух зданий пожарных депо, расположенных в Актанышском и Высокогорском районах.

Значительные успехи достигнуты в сфере благоустройства общественных пространств. В республиканские и федеральные программы включен 61 объект, из которых в работе находятся 46. С завершением за прошедшие две недели объекта в Азнакаевском районе выполнение программных мероприятий достигло показателя в 53%.

Рената Валеева