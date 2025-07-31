Добыча полезных ископаемых в Татарстане упала на 24% за полгода

Если сравнивать июнь 2025 года с июнем 2024 года, объем отгруженных товаров уменьшился на 40%

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По данным Росстата, добыча полезных ископаемых в Татарстане сократилась на 24% в рублевом эквиваленте за первое полугодие 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. Это означает потерю около 150 млрд рублей.

Сравнивая июнь 2025 года с июнем 2024 года, можно отметить, что объем отгруженных товаров уменьшился на 40%. Темпы снижения в Татарстане превышают общероссийские показатели: в стране в целом добыча упала на 14%, что составляет 2,23 трлн рублей. В нефтяных регионах, таких как Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, сокращение составило 22% и 2% соответственно.

Основным полезным ископаемым в Татарстане остается нефть, запасы которой оцениваются в 1 млрд тонн. Также в республике добывают попутный газ, известняк, доломиты и глину. Есть перспективы для разработки бурого и каменного угля, горючих сланцев, меди и бокситов.

Напомним, что Минфин разработал и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки организаций угольной отрасли, предусматривающий право на отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.



Анастасия Фартыгина