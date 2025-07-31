Электросамокаты можно будет взять в аренду по СМС

Это нововведение предназначено для городов, где мобильный интернет ограничен по соображениям безопасности

Фото: Артем Дергунов

Сервис аренды электросамокатов Whoosh теперь предлагает возможность аренды через СМС. Это нововведение предназначено для городов, где мобильный интернет ограничен по соображениям безопасности.

Аренда уже доступна в таких городах, как Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Красноярск, Липецк, Новороссийск и Сочи.

Представитель Whoosh Денис Балакирев сообщил «Реальному времени», что «аренда по СМС уже доступна в 15 городах и в ближайшее время такая возможность появится и в Казани».

Напомним, что в этом сезоне в Казани на 53% сократилось число аварий с электросамокатами.



Анастасия Фартыгина