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Электросамокаты можно будет взять в аренду по СМС

13:14, 31.07.2025

Это нововведение предназначено для городов, где мобильный интернет ограничен по соображениям безопасности

Электросамокаты можно будет взять в аренду по СМС
Фото: Артем Дергунов

Сервис аренды электросамокатов Whoosh теперь предлагает возможность аренды через СМС. Это нововведение предназначено для городов, где мобильный интернет ограничен по соображениям безопасности.

Аренда уже доступна в таких городах, как Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Красноярск, Липецк, Новороссийск и Сочи.

Представитель Whoosh Денис Балакирев сообщил «Реальному времени», что «аренда по СМС уже доступна в 15 городах и в ближайшее время такая возможность появится и в Казани».

Напомним, что в этом сезоне в Казани на 53% сократилось число аварий с электросамокатами.

Анастасия Фартыгина

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