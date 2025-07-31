Электросамокаты можно будет взять в аренду по СМС
Это нововведение предназначено для городов, где мобильный интернет ограничен по соображениям безопасности
Сервис аренды электросамокатов Whoosh теперь предлагает возможность аренды через СМС. Это нововведение предназначено для городов, где мобильный интернет ограничен по соображениям безопасности.
Аренда уже доступна в таких городах, как Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Красноярск, Липецк, Новороссийск и Сочи.
Представитель Whoosh Денис Балакирев сообщил «Реальному времени», что «аренда по СМС уже доступна в 15 городах и в ближайшее время такая возможность появится и в Казани».
Напомним, что в этом сезоне в Казани на 53% сократилось число аварий с электросамокатами.
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