Число аварий с участием электросамокатов Whoosh в Казани снизилось на 53%

Также число негативных инцидентов на каждые 100 тыс. поездок снизилось на 31%

Фото: Артем Дергунов

В этом сезоне в Казани на 53% сократилось число аварий с электросамокатами Whoosh. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе компании.

Также число негативных инцидентов на каждые 100 тыс. поездок снизилось на 31%. Количество нарушений во время поездок также уменьшилось. Более 90% происшествий обходится легкими последствиями или совсем без них.

Количество поездок на самокатах Whoosh в Казани в 2024 году увеличилось на 73% по сравнению с предыдущим сезоном. Доля пользователей сервиса от активного населения города составила 30%. Среднее количество поездок на одного активного пользователя выросло на 55%.

Суммарно в течение сезона жители и гости Казани проехали почти 5 млн км на самокатах сервиса.



Ранее в Елабуге опровергли полный запрет на прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.



Дарья Сайфиева