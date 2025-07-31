Космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов впервые отправится в космос на Crew Dragon

Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA

Сегодня в 19.09 по московскому времени космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов отправится в свой первый полет на борту корабля Crew Dragon. Вместе с ним в космос полетят астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA. Замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев подчеркнул, что экипаж «в хорошем настроении» и готов к миссии.

На снимке спутника «Роскосмоса» «Ресурс-П» запечатлен космодром на мысе Канаверал, откуда состоится запуск.

Напомним, что Россия и США будут сотрудничать по программе Международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года.



Анастасия Фартыгина