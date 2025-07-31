Россия и США продолжат совместную работу по сведению МКС с орбиты до 2030 года

Роскосмос и NASA будут сотрудничать до затопления станции

Фото: Реальное время

Россия и США будут сотрудничать по программе Международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года. Об этом сообщил Сергей Крикалев, замглавы «Роскосмоса», на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Крикалев уточнил, что, даже если эксплуатация станции будет прекращена, это не значит, что она сразу же будет выведена из эксплуатации.

— Пора начинать сведение с орбиты. Мы нашли профиль сведения, на который уйдет порядка двух лет. Так что нам придется работать вместе как минимум до тех пор, пока мы не затопим станцию, — сказал он.

Планируется, что процесс сведения МКС с орбиты займет около двух лет, и завершится не раньше 2030 года.

Напомним, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прибыл в США для встречи с руководством НАСА и экипажем космического корабля Crew Dragon, где находится российский космонавт Олег Платонов. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за последние восемь лет.

Анастасия Фартыгина