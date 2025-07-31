Минздрав опроверг переход на электронные справки для водителей с 1 августа

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что изменения вступят в силу только с 1 марта 2027 года

Фото: Анастасия Фартыгина

Минздрав России опроверг информацию о том, что с 1 августа медицинские справки для водителей будут выдаваться в электронном формате. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что изменения вступят в силу только с 1 марта 2027 года.

Кузнецов уточнил, что с 1 августа никаких изменений в процессе медосвидетельствования не будет. Ранее в СМИ сообщалось, что после прохождения медкомиссии водители смогут получать справки в виде QR-кода и номера.

— Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет, — подчеркнул он.

Изменения, касающиеся порядка организации медицинского освидетельствования водителей, были приняты в июле 2025 года. К 2027 году власти подготовят все необходимые разъяснения и подзаконные акты.

Анастасия Фартыгина