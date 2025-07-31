С 1 августа медсправка для водителей станет электронной

Теперь вместо привычной бумажной справки водители будут получать QR-код и номер справки

Фото: Динар Фатыхов

С 1 августа медицинская справка для водителей, которую выдают после прохождения медкомиссии, перейдет в электронный формат. Об этом «Ведомостям» сообщил Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика».

Теперь вместо привычной бумажной справки формы 003/ву водители будут получать QR-код и номер справки. Эти данные нужно будет предоставить в ГИБДД, и информация автоматически загрузится в систему ведомства.

После медкомиссии водителям, вероятно, придется показать QR-код в наркологическом и психиатрическом диспансерах. Эти учреждения также внесут данные о владельце автомобиля в свои базы.

Шкуматов считает, что переход на электронный формат — это положительное изменение. Он уточнил, что в регионах существует нелегальный рынок поддельных медсправок, и новый формат поможет решить эту проблему.

Напомним, что с сентября 2025 года в России могут значительно вырасти пошлины на получение водительских прав и паспорта транспортного средства. Минфин России предложил увеличить пошлину за удостоверение личности автомобилиста в два раза.



Анастасия Фартыгина