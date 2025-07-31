В Татарстане подростки получили травмы на железной дороге: один погиб

Во время игры они получили ожоги электрическим током. Оба подростка были госпитализированы, один из них скончался в больнице

В Татарстане следователи начали проверку после того, как два подростка получили травмы на железной дороге. Инцидент произошел вечером 30 июля на станции Кукмор, где 16-летние мальчики играли на вагоне-зерновозе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, во время игры они получили ожоги электрическим током. Оба подростка были госпитализированы, но, к сожалению, один из них скончался в больнице.

Следком России по транспорту проводит проверку по статье 263 УК, которая касается нарушения правил безопасности на железной дороге. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Анастасия Фартыгина