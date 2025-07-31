В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»
31 июля его вводили в 07:18
На территории Татарстана отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.
Напомним, что сегодня, 31 июля, ограничения были введены в 07:18 утра. Таким образом, режим действовал более пяти часов.
Отметим, что информации о закрытии или изменении графика работ воздушных гаваней республики со стороны Росавиации не поступало.
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