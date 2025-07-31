В Татарстане 31 июля объявлен режим беспилотной опасности
До этого его вводили 27 июля
МЧС России сообщило, что в Татарстане 31 июля введен режим «Беспилотная опасность».
Информация об этом появилась в приложении ведомства в 07:18 утра.
До этого его вводили 27 июля. Тогда ограничения продлились около шести часов.
Отметим, что информации со стороны Росавиации об ограничениях работы аэропортов республики не поступало.
Ранее «Реальное время» сообщало, что из-за атаки БПЛА в Ростовской области поезд Казань — Новороссийск задержался на несколько часов.
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