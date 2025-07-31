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В Татарстане 31 июля объявлен режим беспилотной опасности

07:21, 31.07.2025

До этого его вводили 27 июля

В Татарстане 31 июля объявлен режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

МЧС России сообщило, что в Татарстане 31 июля введен режим «Беспилотная опасность».

Информация об этом появилась в приложении ведомства в 07:18 утра.

До этого его вводили 27 июля. Тогда ограничения продлились около шести часов.

Отметим, что информации со стороны Росавиации об ограничениях работы аэропортов республики не поступало.

Ранее «Реальное время» сообщало, что из-за атаки БПЛА в Ростовской области поезд Казань — Новороссийск задержался на несколько часов.

Дмитрий Зайцев

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