«Рубин» встретится с «Оренбургом» в первом туре Кубка России

Игра начнется в 19:30 по московскому времени

Фото: Руслан Ишмухаметов

Сегодня на «Ак Барс Арене» казанский «Рубин» проведет матч против «Оренбурга» в рамках первого тура Кубка России Пути РПЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Рубин» занял второе место в группе, где также были «Зенит», «Акрон» и «Факел». В четвертьфинале команда под руководством Рашида Рахимова уступила ЦСКА, а затем вылетела от «Урала» в Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году также выиграл Суперкубок, обыграв «Краснодар» с минимальным счетом 1:0.

Напомним, что «Рубин» сыграл вничью в Казани с «Зенитом» со счетом 2:2 в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова пропустила два гола в первом тайме, а после перерыва смогла дважды забить.

Анастасия Фартыгина