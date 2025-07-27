«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» в Казани в матче с четырьмя голами

Казанская команда не смогла победить в первом домашнем матче сезона

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью в Казани с «Зенитом» со счетом 2:2 в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова пропустила два гола в первом тайме, а после перерыва смогла дважды забить.

В составе «Рубина» отличились Велдин Ходжа с передачи Дмитрия Кабутова и Мирлинд Даку на 90-й минуте с паса Ильи Рожкова. У «Зенита» — Андрей Мостовой и Матео Кассьерра. Первый свой гол в ворота казанцев гости забили на 9-й минуте игры с пенальти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обе команды по итогам двух туров набрали четыре очка. В первой игре чемпионата казанцы и питерцы одержали победы.

Следующий матч в чемпионате «Рубин» проведет 4 августа в Казани против «Сочи». А 31 июля команда Рашида Рахимова встретится с «Оренбургом» в столице Татарстана в рамках Кубка России.

Зульфат Шафигуллин