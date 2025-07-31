ROSTIC'S восстановил работу после сбоя в ИТ-системе

Ранее ROSTIC'S подтвердил, что в сети произошел кратковременный сбой

Сеть ресторанов быстрого питания ROSTIC'S сообщила «Реальному времени», что устранила неполадки в своей ИТ-инфраструктуре и теперь заказы доступны по всем каналам.

Ранее ROSTIC'S подтвердил, что в сети произошел кратковременный сбой, который повлиял на работу системы. Несмотря на технические проблемы, все рестораны ROSTIC'S продолжали работать в обычном режиме.



Анастасия Фартыгина