В Rostic's подтвердили сбой в ИТ-инфраструктуре

Несмотря на технические неполадки, пресс-служба рассказала, что все рестораны сети продолжают работать в штатном режиме

Пресс-служба сети ресторанов Rostic's подтвердила «Реальному времени» кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры.

— В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание, — говорится в официальном заявлении.

Несмотря на технические неполадки, пресс-служба подчеркнула, что все рестораны сети продолжают работать в штатном режиме.

— Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении, — отметили в Rostic's.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее пользователи приложения и автоматов для самостоятельного заказа Rostic's столкнулись с перебоями в работе, сообщая о проблемах с доступом к онлайн-сервисам и невозможностью сделать заказ в самих заведениях. Подобные проблемы коснулись и посетителей ресторанов сети в Татарстане.

Рената Валеева