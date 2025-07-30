В Rostic's подтвердили сбой в ИТ-инфраструктуре
Несмотря на технические неполадки, пресс-служба рассказала, что все рестораны сети продолжают работать в штатном режиме
Пресс-служба сети ресторанов Rostic's подтвердила «Реальному времени» кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры.
— В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание, — говорится в официальном заявлении.
Несмотря на технические неполадки, пресс-служба подчеркнула, что все рестораны сети продолжают работать в штатном режиме.
— Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении, — отметили в Rostic's.
Ранее пользователи приложения и автоматов для самостоятельного заказа Rostic's столкнулись с перебоями в работе, сообщая о проблемах с доступом к онлайн-сервисам и невозможностью сделать заказ в самих заведениях. Подобные проблемы коснулись и посетителей ресторанов сети в Татарстане.
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