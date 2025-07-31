Бизнес Татарстана получил федеральные налоговые льготы на 3,7 млрд рублей в 2024 году

Общая сумма выросла на 1 млрд рублей по сравнению с 2023 годом

Фото: Максим Платонов

В 2024 году предприятия Республики Татарстан получили федеральные налоговые льготы на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, что на 1 миллиард рублей больше, чем в 2023 году. Тогда сумма составила 2,7 миллиарда рублей, следует из расчетов «Реального времени» на основе данных Федеральной налоговой службы.

Основной прирост произошел за счет значительного увеличения льгот по земельному налогу. В 2023 году сумма неуплаченного земельного налога в связи с федеральными льготами составляла 542,9 миллиона рублей, а в 2024 году она выросла почти в три раза — до 1,63 миллиарда рублей. В то же время льготы по налогу на имущество организаций показали небольшое снижение: с 2,14 миллиарда рублей в 2023 году до 2,06 миллиарда рублей в 2024 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Приволжском федеральном округе льготы тоже выросли. По налогу на имущество они увеличились с 6,3 млрд рублей в 2023 году до 6,8 млрд рублей в 2024 году. По земельному налогу — с 2,7 млрд рублей до 4,9 млрд рублей. По России в целом льготы по земельному налогу выросли с 1,2 млрд рублей до 2,3 млрд рублей.

Льгот по транспортному налогу в Татарстане и ПФО не было ни в 2023, ни в 2024 году. В масштабах России они сократились с 6,6 млн рублей в 2023 году до 6,1 млн рублей в 2024 году.

В 2024 году на земельный налог пришлось 44% всех льгот в Татарстане (1,6 млрд рублей из 3,7 млрд рублей), а в 2023 году — только 20% (0,5 млрд рублей из 2,7 млрд рублей). На налог на имущество в 2024 году пришлось 56% льгот (2,1 млрд рублей), против 80% (2,2 млрд рублей) в 2023 году. В России доля земельного налога среди всех льгот выросла с 2% в 2023 году до 3% в 2024 году.

Артем Гафаров