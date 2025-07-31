Землетрясение на Камчатке привело к жертвам и травмам в Японии

Жертва — водитель, который не справился с управлением на горной дороге в префектуре Кумамото, пытаясь эвакуироваться из прибрежной зоны

Фото: Реальное время

В Японии один человек погиб, а семеро получили травмы из-за последствий мощного землетрясения на Камчатке и вызванного им цунами. Об этом на пресс-конференции сообщил генсекретарь кабмина страны Ёсимаса Хаяси.

По информации спасательных служб, жертва — водитель, который не справился с управлением на горной дороге в префектуре Кумамото, пытаясь эвакуироваться из прибрежной зоны.

Семь человек пострадали во время эвакуации, но информации о жертвах или разрушениях от цунами не поступало. Хаяси призвал граждан следовать указаниям национального метеорологического управления.

На тихоокеанском побережье Японии сохраняется предупреждение о цунами. Волны высотой от 20 см до 1,3 метра достигли берегов восточных и северных регионов страны. Около 2 млн жителей получили указания на эвакуацию, и власти настоятельно рекомендуют не возвращаться домой до полного снятия предупреждения.

Землетрясение произошло 30 июля у берегов Камчатки и стало самым сильным с 1952 года, его магнитуда составила 8,8. В регионе введен режим повышенной готовности. Сильные толчки ощущались также в Северо-Курильске, где эвакуировали 2,4 тысячи человек. Землетрясение вызвало цунами, о котором объявили власти Японии, США и Филиппин.

Анастасия Фартыгина