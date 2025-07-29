Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретится с НАСА и экипажем Crew Dragon

Баканов уже находится в Хьюстоне, где вместе с представителями НАСА посетит Космический центр имени Джонсона.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прибыл в США для встречи с руководством НАСА и экипажем космического корабля Crew Dragon, где находится российский космонавт Олег Платонов. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за последние восемь лет.

Баканов уже находится в Хьюстоне, где вместе с представителями НАСА посетит Космический центр имени Джонсона. Он ознакомится с работой различных подразделений центра. Также в программе визита запланирована поездка на завод Boeing, где разрабатывается многоразовый пилотируемый корабль CST-100 Starliner. Здесь российская делегация проведет переговоры с руководством космической программы компании.

Кроме того, перед стартом миссии Crew-11, который намечен на 31 июля, Баканов встретится с экипажем Crew Dragon. Для космонавта Олега Платонова этот полет станет дебютным в его карьере. В Космическом центре имени Джона Кеннеди глава «Роскосмоса» также примет участие в мероприятиях по проверке готовности к запуску новой миссии на Международную космическую станцию.

Накануне в рамках соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) «Роскосмос» и NASA внесли изменения в составы экипажей на 2025–2026 годы.



Анастасия Фартыгина