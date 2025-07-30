Минобрнауки изменит правила приема, ориентируясь на потребности экономики
Ранее количество бюджетных мест определялось исходя из кадровых нужд субъектов РФ и крупнейших работодателей
Минобрнауки разработало проект постановления, согласно которому бюджетные места в вузы и колледжи будут формироваться на основе прогноза кадровых потребностей российской экономики. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее количество бюджетных мест определялось исходя из кадровых нужд субъектов РФ и крупнейших работодателей, а методика расчета утверждалась Министерством труда и социальной защиты РФ.
Новая инициатива направлена на более эффективное распределение бюджетных мест и подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, что позволит снизить дефицит кадров в стратегически важных отраслях экономики.
Проект постановления также предусматривает сокращение сроков между определением общего объема контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования и проведением конкурса Минпросвещения России, что позволит оперативно реагировать на меняющиеся потребности рынка труда.
Вузы Татарстана вошли в топ-5 самых востребованных у абитуриентов из регионов.
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