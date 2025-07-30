В Зеленодольске появился мурал «Ждет», посвященный Победе в Великой Отечественной войне

Образ, изображенный на мурале, вдохновлен бабушкой одного из авторов

В Зеленодольске появился новый мурал под названием «Ждет», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи.

Автором граффити является Александр Попов. По его словам, образ, изображенный на мурале, вдохновлен бабушкой одного из авторов. Девушка в военной форме с треугольным письмом в руке символизирует надежду, боль и любовь тех, кто ждал и верил в победу, сохраняя силу духа ради будущего.

В этом году на участие в фестивале «ФормАРТ» было подано 326 заявок. По итогам отбора в основной номинации выбраны 14 лучших работ, среди которых и мурал «Ждет». С 10 по 20 августа пройдет народное голосование, а победители будут объявлены на торжественной церемонии в Кирове в конце месяца. Авторы проектов, занявшие первые три места, получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей на дальнейшее творческое развитие.

В Нижнекамске на проспекте Шинников фасады четырех панельных домов станут гигантским холстом для серии муралов, объединенных единым художественным сюжетом с элементами дополненной реальности и цифровым архивом.

Рената Валеева